國防部29日公告，台美雙方已完成簽署採購火山布雷系統，金額約45億4054萬元，將在2029年年底前完成交運。相關新聞引起網友熱議，但有人質疑，台灣過去的戰略是「決戰境外」，但現在卻買了本土作戰用的火山布雷系統，國防怎麼會弱化的如此迅速？

外界曾質疑，購買火山布雷系統將使台灣成為地雷島，陸軍則公開說明，會利用火山地雷的機動布雷特性，判明共軍登陸路線後再做布置，且火山布雷系統是戰防雷，浮布在地面上，戰後也有定時自毀與易於辨識回收的特性，降低最大人員誤傷率，台灣不會變成地雷島。

台美完成簽署採購火山布雷系統的新聞經轉發至入口網站《Yahoo》後，引發網友熱議，他們的意見包括「一直以為，地雷這種東西是歷史課本才有的，沒想到都這個年代了，還有人花大錢買這來用」、「以人道立場，地雷是非常殘暴的殺傷武器，使用人是沒有人性的」、「從決戰境外，變成焦土政策，國防弱化的如此迅速，為什麼」、「台灣變火山孝子」。