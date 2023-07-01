法國巴黎郊區27日發生一名17歲阿爾及利亞裔年輕人拒絕警察攔檢遭員警開槍打死的慘案，震驚全國，各地暴怒民眾上街表達心聲卻演變成打砸搶與縱火的騷亂，蔓延全法國且愈演愈烈。法國總統馬克宏周五（6月30日）呼籲家長別讓孩子上街，內政部長要求全國各地首長晚間暫停公車與電車行駛。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）周五提前自布魯塞爾歐盟峰會返國，與政府官員緊急會商因應各地騷亂的措施。他向全國發表談話時直言，周四晚間全國多達875人遭警方逮捕，其中3分之1是年輕人，因此，他呼籲全國家長別讓孩子出門加入暴動行列。警方約200人受傷。

法國各地紛紛發生騷亂暴動，警方疲於奔命。

馬克宏在危機會議結束後向媒體記者表示：「讓孩子們留在家裡這是家長的責任所在。國家沒有義務代替家長負責。」馬克宏也敦促社群媒體平台把這波暴動相關「最敏感內容」加以移除。到目前為止，馬克宏仍排除宣布全國進入緊急狀態的選項。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）辦公室在接受路透社求證地方媒體報導內容時證實，內政部已要求全國各地方政府破例暫停巴士、電車等大眾運具運行，暫停時間自各地30日晚間9時（台灣時間7月1日凌晨3時）開始。這是法國官方力求平息這場騷亂、恢復公眾秩序的手段之一。

法國東南部大城里昂街頭許多車輛遭人縱火，燒成空殼。照片攝於6月30日。（美聯社）

除了首都巴黎，全國各大城市均已出現嚴重騷亂，馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、包市（Pau）、土魯斯（Toulouse）、里爾（Lille）、史特拉斯堡（Strasbourg）等地，還有許多城鎮，均因17歲少年納赫爾（Nahel）27日在巴黎西郊駕車拒絕警方攔檢而遭槍殺身亡事件而陸續發生一波波暴動。

部分西方國家已就法國這場騷亂向公民示警。美國大使館建議在法國境內的美國人「應避開大型聚會場所與警察頻繁出沒的地帶。英國外交部官網提醒，前往法國的民眾可能會受到干擾，交通班次可能減少，部分地區也許會實施宵禁，民眾應避開發生騷亂的地區。