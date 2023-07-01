印度陸軍用風箏與老鷹監控邊境上的共軍及其無人機

全球化問題在美中地緣政治關係改變後，突然成為兩國戰略競爭的焦點，尤其是在科技的流通與應用上造成許多極具諷刺性的現象。據《歐亞時報》報導指出，中國間諜氣球飛入美國腹地引發外交風波，氣球還被查出裡面載有美國技術製造的元件。同樣的事也在亞洲發生，印度同樣也用購自中國的科 技產品用來監視共軍在邊境的舉動。然而，「這就是全球化！」

報導說，今年初美國空軍F-22戰機擊落一具飛越美國的中國間諜氣球，媒體引述調查結果指出，這枚中國間諜氣球使用許多美國的技術與元件，還收集了許多美國軍事設施等敏感資訊。

美媒《華爾街日報》曾報導說，這枚氣球大約花了一星期在美國和加拿大上空飛行，最後被美軍擊落，在美國國內輿論引發軒然大波。經打撈氣球殘骸加以研究後，證實其中具有許多從美國商業管道購得的技術。根據美國數個國防和情報組織分析，間諜氣球裝置中包括高度專業的傳感器，和其他主要用於收集圖像的設備，它還能將影像與其他數據傳輸回中國。

該報導支持先前認為它是間諜氣球的說法，它是非常專業的敏感訊息收集裝置，不是中國所稱偏離航道的民用氣象氣球。該報告還引述相關調查說，氣球在阿拉斯加、加拿大和美國一些州的上空航行長達8天，多次飛越美軍基地，但這期間似乎還未將數據發送至中國。

報導引用匿名官員的話說，中國收集的情報主要是電子信號，包括武器系統之間的訊號與基地人員的通信，但不包括圖像。英國媒體也引述情報專家的分析稱，中國的間諜氣球可以對訊號進行收集與定位，它不是一次性的裝置，這種裝置可以追溯到5年以前，是專門用於遠程間諜任務上。尤其令人印象深刻的是，中國使用美國技術來監視具有戰略意義的美軍基地，美國人也認為它危害了美國與其盟友的國家安全。

美國的對手使用購自美國的零件來製造武器系統，雖然有點諷刺，但並不令人意外。也許這就是為什麼華盛頓及其盟友要對這些國家實施晶片禁令，並禁止敏感技術輸出。

同樣的現象也發生在印度與中國之間。去年印度和美國陸軍在北阿坎德邦的演習中，曾出現印度陸軍在與中國邊境實際控制線（LAC）附近以無人機拍攝的視頻。這次演習中有一項被稱為「黑色風箏」（Arjun）的裝置特別受到媒體的注意，它上頭有一具攝影頭，可以用來對抗敵方的無人機。不過，當媒體記者指出「黑風箏」上面的攝影頭是中國製造的時，令現場的印度官員頗為尷尬。

印媒指出，這具反無人機黑風箏配備GPS追踪器，它與經過訓練的軍犬一起工作，在發現無人機時放出馴養的鷹，用爪子將敵方的無人機擊落。從社交媒體上圖片顯示，安裝在黑風箏上的攝影頭是一家位於深圳的公司所製造的產品。這個可攝可錄的攝影頭非常小，可以安裝在各種載具上，本身有一具天線以連接到地面控制的螢幕上。