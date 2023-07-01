台灣MeToo風暴遍地烽火，政界、教育圈再到如今演藝圈，許多大咖先後遭到指控，近期就連一向主打愛妻的黑人陳建州也深陷其中，在陳建州「參戰」後，就有網友問「燒到現在，最噁心的是哪位」，引起鄉民討論。

網友在PTT八卦版發問「me too到目前為止最噁的一位是誰」，他表示現在燒出一大串粽子，本來以為前面的案例已經夠噁心了，沒想到後面一個比一個還噁心，「到目前為止各位心目中覺得最噁的是哪位？」

即便陳建州「參戰」後，大部分網友依舊認為加害人中NONO仍是最噁心的，其罪行與其他人完全不同等級。(圖／本報資料照)

大部分鄉民們仍點名是NONO：「沒有人可以跟NONO比」、「要問幾次，NONO是性侵，不是性騷」、「NONO罪名是最嚴重的，跟其他人完全不一樣」、「NONO本身長相就不討喜，還做這種事」、「NONO根本該立刻抓進去關」。

其他人也提出自己意見：「黑人事後態度最噁心」、「黑人吧，我覺得他的回應足以登上第一」、「黃子佼啊，住院個幾天就滿血復活太誇張」、「炎亞綸闖記者會最噁」、「成衣業者朱學恒」、「那個叫被害人去跳車練習尖叫的啊，本身還婦女部的，超扯」、「死不認錯。拖著老婆反告人的最噁」、「nono跟P炎吧，都準備進去了」、「黑人，他是裡面態度最囂張的」。

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