大陸真人秀節目《披荊斬棘的哥哥》邀來多名兩岸三地的男星，透過組隊表演唱歌、跳舞、饒舌等爭取晉級資格，緊張刺激的比賽內容，令不少男星的演藝事業再創巔峰，如今雖然尚未正式官宣最終參賽者名單，不過30日在湖南長沙進行初舞台錄製時，開放民眾入場，出演嘉賓因此曝光，其中三分之一是在台灣出道發展過的男星。

近日網友整理出《披荊斬棘的哥哥》的參賽者名單，共有32名男星，台灣籍藝人可見林志穎、唐禹哲、瘦子、藍正龍、「八三夭」主唱阿璞、王耀慶、信(蘇見信)，還有曾來台出道發展的藝人，包括馬來西亞的品冠與張棟樑、韓裔美籍的李玖哲、演過台灣偶像劇的許紹洋，出演卡司星光熠熠。

至於其他藝人則有，陳楚生、張遠、王櫟鑫、徐良、胡兵、關智斌、馬伯騫、羅傑夫、伯遠、魏巡、董寶石、陸毅、鄭嘉穎、蘇小玎、蔡國慶、彈殼、何展成、馬曉龍、魏哲鳴，值得一提的是，羅傑夫為泰國籍歌手，雖未在華人世界發展過，在名單曝光後，網友挖出過往音樂作品，極具辨識度的嗓音，在網路掀起許多討論。

事實上，台灣饒舌藝人瘦子先前因錄製《中國說唱巔峰對決》，在大陸累積一定知名度，數天前被拍到抵達錄製地點長沙，令粉絲相當期待，另外與老婆周幼婷離婚的藍正龍，24日也現身當地機場，被拍到與林志穎驚喜同框，至於唐禹哲也被粉絲捕捉到回飯店的畫面，使節目尚未開播，便充滿話題性。