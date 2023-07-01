台灣MeToo狂燒演藝圈，近期黑人遭到大牙、郭源元前後指控性侵未遂，其妻范瑋琪力挺，但不僅被抓包滿口謊言，甚至還疑似施壓Makiyo改口幫先生洗白。就有網友好奇，明明這麼多人性騷，為何只有陳建州犯眾怒，引起討論。

網友在PTT八卦版詢問「這麼多人性騷，只有陳建州犯眾怒？」，他表示，不知道哪裡出了問題，明明有這麼多人性騷，為什麼只有陳建州犯眾怒，言下之意似乎是認為，為何陳建州會燒得特別嚴重。

鄉民們紛紛留言：「沒有吧，目前每一個都犯眾怒啊」、「哪裡只有他犯眾怒」、「你的世界跟我們的世界好像不一樣」、「每個都被罵很慘吧」、「他不是最噁，但一定是最不要臉的」。

但也有許多人與原PO有類似感覺，更直言走提告民事還求償1000萬的舉動，是陳建州燒不停的原因：「別人都道歉或裝死，只有他否認還高調還手」、「其他人至少有解釋，他連個解釋都沒有就說莫須有，還求償1000萬」、「1000萬這招真的是爛到哭，根本火上加油」、「假掰夫妻、做人失敗、愛蹭熱度，太多原因了」、「以前這對夫妻新聞狂洗，大家都在解每日任務，就知道他們做人多失敗」、「其他人哪一個有跟他一樣囂張的」、「用1000萬施壓要其他人閉嘴太噁」、「整天狂洗愛妻、做公益形象，業力引爆而已」、「夫妻倆本來就惹人厭，現在范瑋琪還出來幫倒忙」。

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