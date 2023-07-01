近日男星黑人(陳建州)捲入性騷風波後，與老婆范瑋琪共同發出律師聲明喊告，在網路上引起許多討論。見此，日前自曝被女員工性騷擾的網紅「視網膜」，發出一篇美食文，表面是品嚐豬排的心得，實際上卻是在暗諷陳建州夫婦，令大批網友笑成一片。

視網膜30日發布貼文，表示去年10月至今來了8次日本旅遊，終於吃到全日本排行第一名的「成藏豬排」，隨後寫下：「沒有謊報不用去我IG翻照片」，似乎意有所指對應陳建州在2012年被大牙指控強行闖入房間當天，粉專也發出與大牙去香港出外景的合照一事。

接下來視網膜繼續分享美食心得：「豬肉的肉質真的嫩到沒話說，油的香氣也是咬下去就直撲鼻腔」，接著說：「推薦借不到卸妝油的人也可以來吃，吃完能夠用豬排的油卸妝，非常香！」，暗指大牙提到陳建州求歡被拒，準備離開房間討卸妝油，企圖脫罪一事。隨後視網膜附上IG精選動態，寫下：「我的IG精選限動都有如實記載我什麼時候在日本，還有紀錄每一趟是否滴酒不沾。」，似乎諷刺范瑋琪替陳建州發聲時，聲稱老公從小到大滴酒不沾，結果很快被翻出陳建州的社群有17次是與酒有相關的貼文，說法簡直漏洞百出。

事實上，視網膜今年無預警停更經營多年的Youtube頻道「眼球中央電視台」，其中一個原因便是，長期被一名女員工騷擾，視網膜表示對方除了造謠兩人是秘密交往關係，前年員工旅遊，甚至隨意撫摸他的身體，最後跪下抱著坐在椅子上的他，讓他至今仍有陰影，但他強調曝光這件事的用意並非公審，因此不打算公開對方身分。

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