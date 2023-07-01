陳建州臉書簡介更動。（圖取自陳建州臉書）

陳建州IG欄位也已經拿掉相關職稱。（圖取自自陳建州IG）

一手創立職籃聯盟P.LEAGUE+（PLG）的執行長陳建州（黑人）接連遭大牙周宜霈及「微風女神」郭源元指控性騷，陳建州雖否認犯行，仍引發議論。6月30日陳建州宣布自請暫停PLG執行長職務後，晚間也悄悄更改了個人社群簡介，，改為「永遠的球迷」，象徵已經卸職。

針對性騷案，陳建州（黑人）對此發出律師聲明否認，並對大牙(周宜霈)求償1000萬元。其妻范瑋琪也發聲力挺，強調：「相信丈夫是個正直的人」，然風波仍不止息。

網友發現陳建州除改了臉書簡介外，陳建州的Instagram也不見執行長字眼，只留下標籤提及「#pleague」。

此外，0日聯盟官方最新處置出爐，因陳建州宣告自請暫停聯盟職務，但聯盟營運團隊仍會照常運作，後續異動將會交給董事會決議，代表PLG還要一段時間才有辦法決定取代陳建州執行長位置的人選，畢竟他們隨即就要舉辦新秀測試會與選秀會了。

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