最近演藝圈多名男星爆出性騷擾風波，網路論壇《Dcard》出現一名女網友指控，八年前遭汪建民性侵，但本人也即時現身回應駁斥。據媒體報導，汪建民6月30日晚間直接到大安分局報案提告，電信警察將找出女網友

日前網路論壇《Dcard》出現一名女網友指控，八年前遭一名中年男星性侵，更點出5個線索，包括姓汪、名字很像球星、暖男形象、曾和年紀大的藝人交往和曾欠債，立刻掀起全網瘋猜。各種線索指向男星汪建民，對此他現身回應駁斥女網友指控。

對此，女網友今30日發聲指出聲明疑點，還說有其他人透過交友軟體認識汪建民，打臉沒使用一說；並針對是否去警局對質，她尷尬表態「目前真的沒辦法」。

據《噓！星聞》報導，47歲的汪建民6月30日晚間9時30分許到大安分局，經1小時筆錄後拿到三聯單。據了解，汪建民會對該名女網友提告。警方表示，此案將會由電信警察找出女網友，針對其發文做出說明。

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