大陸山東省青島市一名葛姓男子，2014年為阻止電動車被偷，將50多歲曹姓犯嫌踹倒在地，導致曹男心臟病發猝死，隨後葛男被曹男家屬告上當地法院，索賠人民幣112萬元（約新台幣480萬元）。不過，法官認為，被告當初的舉動是出於維護自身權益，只需承擔5%的責任，賠償原告家屬人民幣5.6萬元（約新台幣24萬元）。對此，曹男家屬不服再上訴，二審維持原判。

綜合《網易新聞》、《百度》、《搜狐》報導，葛男當年將電動車停妥於早餐店外，回頭卻發現車子不見了，隨後就被目擊者告知，小偷是約10分鐘前行經此地的50多歲曹男，還指明了對方離去的方向。

由於曹男沒有鑰匙，只能一路推著電動車步行，沒過多久便被趕來的葛男抓到，並遭大聲喝斥、要求停下，但他見狀未予理會。不料，此時葛男一心想阻止曹男的犯行，於是將對方踢離自己的電動車，結果曹男下秒就重摔在地心臟病發，被察覺異狀的葛男撥打急救電話120送醫，仍不幸死亡。

之後曹男家屬認為是葛男的不當行徑，導致曹男死亡，憤而告上法院，索賠人民幣112萬元（約新台幣480萬元），其中包括喪葬費人民幣4萬元（約新台幣17萬元）。不過，法官認定，葛男阻止自己的電動車被偷，本意並無過錯，事先也對曹男的病情全然不知。至於曹男的死亡，應歸咎於其自身的過失與過錯行為。

最終，法官據中華人民共和國《民法典》的「無過錯責任原則」，判定曹男家屬承擔95%的責任；葛男由於對曹男的死亡起到一定推動的作用，仍需承擔5%的責任，賠償人民幣5.6萬元（約新台幣24萬元）。對此，曹男家屬不服再上訴，二審維持原判。

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