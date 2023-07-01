炎夏中待在冷氣房最為舒暢，但家醫科醫師李思賢表示，桑拿，即熱療法，讓人不用真的動也能達到運動的流汗排毒、肌肉生長、預防疾病，且還能讓人開心，就能降低心血管疾病的機率27%以及全因死亡率24％，也能對抗阿茲海默症、帕金森氏症等疾病。至於天熱時室內不開冷氣狂冒汗，是否也有助益？他表示，也有益健康。

李思賢在其粉專貼文表示，桑拿也就是熱療法，會讓人心情開心，不僅是因為熱會讓人大腦產生腦內啡，而是因為熱的不舒服會讓人大腦產生一種「和腦內啡相反」的荷爾蒙「強啡肽」（dynorphin），此荷爾蒙會讓人感覺不舒服，因而避開可能的危險，但也可增加人體mu opioid受器，而此受器正是腦內啡endorphin作用的位置。當人做完熱療法，下次再做桑拿、運動，或任何會增加腦內啡的活動，人會感到更加快樂，且持續更久。。

他表示，桑拿可稱為懶人運動，因為人不需要真的「動」就能夠達到運動的流汗排毒、刺激心跳、肌肉生長、預防疾病的效果。每周2~3次以上的桑拿，能夠降低心血管疾病的機率27%及全因死亡率24％。

至於每次運用桑拿這類熱療法的時間，李思賢表示，應為每周2~3次，每次時間則建議15分鐘。

他表示，桑拿會刺激人體產生一種特殊蛋白質「熱休克蛋白」Heat shock protein(簡稱HSP)」，這種蛋白質是長壽的關鍵之一；HSP能夠避免錯誤的蛋白質摺疊，保護蛋白質的結構並修復損傷的蛋白質，因此熱休克蛋白能讓人在延年益壽之際，對抗阿茲海默症、帕金森氏症等疾病。此外，HSP也被心臟手術用來保護心臟功能。