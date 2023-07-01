在機場航空公司櫃檯排隊等待報到時，大部分的人不是聊天就是低頭滑手機。美國賭城一名經常搭機旅行的護理師發表短片建議，不妨利用報到之前這段時間替行李外觀拍照或錄製短片，萬一行李毀損需要理賠時可供佐證，行李遺失了也能以此當成線索讓機場人員協尋。這支短片近日熱度爆增，許多人看了大表認同，已逾240萬次點閱。

英國《每日郵報》報導，住在美國內華達州拉斯維加斯的護理師泰勒（Robin Taylor）常搭機旅行，她在TikTok個人頻道發布短片，內容是從360度拍攝自己的行李箱與背包。她說，這是她在機場櫃台排隊等候報到時的例行動作，「以防萬一可當證據，我曾因此2次得救」。

這支短短7秒的影片今年4月下旬發布，最近突然爆紅，至少已獲240萬次點閱、13.5萬人按讚。泰勒留言說明，向航空公司報到之前替行李外觀拍攝短片是很保險的作法，若行李毀損或遺失「旅途之中可省去不少麻煩」。例如，這能證明行李在交付航空公司之前並無毀損。

不少TikTok用戶留言表達認同，好些人自稱有同樣的習慣。其中一人自稱曾在機場失物招領單位工作：「請務必照辦。這方法很聰明，而且對我們幫助很大。」一名販售行李箱的網友深表贊同：「我總是告訴客人要替自己的行李拍照或拍影片，當作證據，以防萬一。」還有人自稱也利用替行李拍攝的影片找回遺失5天的行李。

在機場向航空公司報到之前，用手機拍下行李外觀留存。萬一行李毀損或遺失，照片影片可當作證據或尋找的線索。（示意圖／Shutterstock）

很多人異口同聲哀嘆沒能儘早學到這招：「2星期之前我遺失了行李，要是早一點看到這影片就好了」、「有一次行李被偷，保險公司要我提供行李的照片，從此拍照成了標準動作」、「我有慘痛教訓，行李箱破損，沒有照片，無法理賠」。

旅遊險專家道芙（Angela Dove）向《每日郵報》表示，她贊同泰勒的建議，在行李遺失或遭竊時必能派上用場，行李毀損前後的照片也能當作運送過程發生損傷的證據。她特別提醒，下了飛機領到行李時也要拍照存證，因為航空公司在航程中有責任保管行李，旅客落地後替行李的狀態留下影像證據，如需申請理賠時，有助說明損壞、遺失、遭竊的時間與地點。