高雄市6月30日晚間執行第1波的青春專案。（楊舒婷攝）

高雄市6月30日晚間執行第1波的青春專案。（楊舒婷攝）

高雄市6月30日晚間執行第1波的青春專案。（楊舒婷攝）

高雄市6月30日晚間執行第1波的青春專案。（楊舒婷攝）

高雄市6月30日晚間執行第1波的青春專案。（楊舒婷攝）

高雄市6月30日晚間執行第1波的青春專案，搜查轄內2大知名夜店，不過似乎因為時間太早，2夜店內總共僅有約30名顧客不到，現場也未查獲違法情事，僅有1間夜店地上有許多菸蒂，衛生局也當場勸導改善。雖然顧客極少，不過緝毒犬一出場，不少、客人紛紛誇「好可愛」，成功擄獲年輕人的心。

2023年暑期青春專案以「反毒品」、「防詐騙」、「遏止幫派吸收」、「查處妨害性隱私及不實性影像與兒童及少年性剝削防制條例」為工作主軸，昨日由高雄市政府副市長林欽榮親自率領市府教育、社會、經發、勞工、衛生、消防、工務及警察局等單位首長、人員，組成聯合稽查小組，實施青少年易聚集、滋事場所臨檢聯合稽查工作。

青少年於暑假期間，在外活動頻率升高，容易涉足不良場所，稍有不慎便會發生暴力、吸毒、兒少性剝削等偏差行為或成為犯罪被害人。為強化青少年自我保護意識，高雄市政府結合所屬各機關力量，以營造優質青少年成長環境。

林欽榮表示，青春專案執行，讓高雄市內所有青少年在暑假期間，有絕對安全、開心的環境。第一主軸是防止毒品，避免青少年涉毒，第二為防止犯罪集團吸收青少年，透過各局處互相動員，達成能讓家長放心的環境。