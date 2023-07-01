大陸076型兩棲攻擊艦船體採用斜角甲板與電磁彈射器結構，可用於固定翼艦載無人機起飛，已接近輕型航母規格。退役中將帥化民擔心，共軍知道台北周邊防禦最強，一定會選在北部登陸，所以我們就要想共軍會怎麼攻擊。

帥化民30日在中天《全球大視野》節目中表示，076型兩棲攻擊艦，大陸把所有黑科技都用上了，包含電磁彈射裝備，在這種輕航母上，什麼飛機都可以放，也都可以起飛，可裝載很多無人機。

台海若衝突，帥化民指出，共軍一定掃清了空中、導彈、火箭，才會派登陸艦。所以一開始不會看到登陸艦，一定是海優、空優掌握了，才會有登陸的問題。比如空中突擊營可以下來佔領機場，也就是開放機場，後面就是不斷的空中機降、垂降，可在竹圍做兩棲登陸，桃園機場也可以進行降落。

帥化民表示，他擔心，共軍知道台北周邊防禦是最強的，他們的觀念可能˙是打蛇先打頭、速戰速決，所以一定會選在北部；因若選擇南部，我們就可調兵遣將，時間會打久一點。北部是我們一定要固守的。所以面對共軍這種威脅，就要想他們會怎麼攻擊，才能應對氣墊船、武裝直升機、空中突擊營，確保我們北部的安全。

帥化民認為，076型兩棲攻擊艦，大陸不可能只做一艘。還有武庫艦，會把陸地上的火箭炮，放在船上，砲兵也可放在船上，等於船上載著中短距離的火箭，可做全面性的火力覆蓋，共軍登陸的部隊火力就會更強。