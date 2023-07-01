台北一間拉麵店先前推出一款「大王具足蟲拉麵」紅到國外去，這次雲林一間拉麵店推出「酷斯拉拉麵」再度登上CNN。餐廳老闆表示，由於鱷魚腿取得不易加上製作時間較長，因此每天限量2碗，一碗要價1500元台幣。

根據《CNN》報導，台灣雲林斗六市一間拉麵店「女巫貓葵」，近日推出一款「酷斯拉」拉麵，整碗麵除了主角「鱷魚腿」以外，還有鵪鶉蛋、豬肉、玉米筍、乾竹筍、黑木耳、魚醬以及拉麵，整體來說非常豐盛。

餐廳老闆表示，由於鱷魚腿的獲取難度較高，加上製作過程耗時，因此他們每天只提供2碗「酷斯拉」拉麵，每碗收費台幣1500元。

餐廳老闆透露，鱷魚腿的製作過程至少要花費3個小時，先將鱷魚腿洗乾淨以後，將料酒與生薑、大蒜和蔥混合，用以擦拭鱷魚腿，接著將鱷魚腿放入湯裡面燉煮整整2個小時，才算完成。

而不少吃過的客人則表示，鱷魚腿看起來有點可怕，但吃起來和雞肉很像，但更有彈性，如果硬要描述的話，口感和紅燒雞爪有些類似。