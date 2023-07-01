男星「黑人」陳建州最近被接連被「大牙」周宜霈、前「微風女神」郭源元指控性騷，隨著性騷醜聞越演越烈，范瑋琪29日在IG發聲力挺老公並舉證3點駁黑料，隨著老公醜聞越發猛烈，即將在9月舉辦演唱會的她，票房也跟著大翻車，對此，紫微斗數專家預言，陳建州和范瑋琪的事業，將會越來越差。

根據國際紫薇學會會長大耕老師上個月的運勢預測影片，就已經預測到有藝人以及公眾人物夫妻人設崩壞，其中提到，「在影視圈這一邊呢，延續上個月的這些各種人設的崩壞呢，在下半個月會有更精彩的議題會被爆出來，甚至有看起來很不錯的夫妻檔也會被爆出來」。

國際紫薇學會會長大耕老師預測黑人、范瑋琪的事業會越來越差。（圖／國際紫薇學會提供）

大耕老師在 影片中的預測，似乎就是指如今深陷性騷風暴的黑人，同時范瑋琪為了力挺丈夫，發出聲明也慘被網友打臉，由於范瑋琪將於9月8日在北流舉辦「我們之間的事」演唱會，這也是她睽違3年再次站上舞台，眼看復出在即卻衰被老公牽連，大批網友湧入臉書怒喊退票，紛紛留言「我挺大牙『我退票』，正義也許會遲到，但絕不會缺席」!

此外，《鏡週刊》也引述大耕老師說法，他更進一步預測，黑人的性騷事件會在3個月內落幕，但他和范瑋琪的事業會越來越差，「這是2年前就開始的，至於他們的事件基本上就是告也告不成，最後雷聲大雨點小的結束」。