去年11月新北、中壢接連爆發台版柬埔寨囚虐詐欺人頭戶案，3人死亡，震驚社會。檢警偵辦數月，終於鎖定在幕後操控囚虐人頭戶、洗錢的主嫌、綽號「藍道」的28歲男子杜承哲。士林地檢署經縝密調查事證後，昨(30日)依私行拘禁致死等罪，將杜承哲、前大同分局寧夏派出所長葉育忻、律師陳士綱及共犯等8人，法院晚間訊問後，裁定杜男等4人羈押禁見，葉男及另名被告羈押不禁見。

檢警掌握，藍道不僅與這起國內首宗台版柬埔寨3人死亡案有關，去年底台中公墓棄屍案，同樣的人頭戶被殺害棄屍，幕後首腦一樣是藍道。光藍道集團，囚禁就至少76人，造成至少4人喪命。

貪所長葉育忻找25歲「女密友」幫忙藏錢、洗錢。（本報資料照片）

法官召開羈押庭後，認定杜男等4人涉犯違反組織犯罪防制條例、洗錢、非法使人施用毒品、私行拘禁致死、私行拘禁、三人以上攜帶凶器強盜、三人以上共同詐欺等罪，嫌疑重大，且有逃亡、勾串、滅證、反覆實施相同犯罪之虞，裁定羈押並禁止接見通信。

前寧夏路派出所前所長葉育忻，涉犯有調查職務之公務員違背職務收受賄賂、公務員假藉職務機會非法利用個資、洗錢、行使偽造公文書、公務員洩漏國防以外秘密等罪，嫌疑重大，有事實足認有逃亡之虞，但相關證據已鞏固，裁定羈押，不禁止接見通信。另外，今年初才加入的「藍道」團夥的共犯林男已坦承犯行，裁定羈押，不禁止接見通信。

這起由藍道發起的台版柬埔寨案，目前由士林地檢署和台中地檢署分別偵辦、起訴。去年11月，警方在淡水救出大量被囚禁豬仔，驚爆有人死亡，循線再查出早一步就設立的中壢據點，陸續逮捕S姐、茶董等該集團二把手，由士檢偵辦。北部這2據點，共囚禁61人，有3人死亡，去年12月27日起訴29人。

而台中市新社第七公墓去年12月8日也發生殺人棄屍，30多歲林姓男子遭殺害棄屍，檢警查出他也是賣帳戶後反抗，被毒打後棄屍荒野。台中地檢署發現這個犯罪集團，也是「藍道」等人所發起，與境外機房合作，在台灣成立「水房」處理詐欺所得金流，以及管理求職受騙的人頭帳戶「車隊」，並在取得贓款後交給水房洗錢，中檢4月7日偵結起訴16人。

根據檢警調查，兩起案件都是藍道幕後操盤，成立時間都在去年8、9月開始，「強控車」2至3個月後鬧出人命。還有個共通點，就是在社群軟體綽號「迪麗熱巴」的21歲柯姓男子，他是水房首腦。研判除他可與大Boss藍道直接接觸，其他人都只能在群組接受指揮。柯與藍道，是全案關鍵人物，是檢警要追查幕後金主的重要線索。