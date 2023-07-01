為洗刷「行人地獄」惡名，未停讓行人最重罰6千昨正式上路，一名女網友等紅燈準備過馬路時，突然一台機車在她旁邊急煞，後方汽車也嚇到差點撞上，她滿頭問號「就紅燈，你們不要那麼緊張嘛！」騎士、駕駛行經斑馬線膽戰心驚，網友就虧「以前是行人地獄，現在是汽機車地獄。」

《道路交通管理處罰條例》新規定昨上路，汽機車駕駛人不依規定停讓行人，最高可罰6千元並違規記點3點，及應受道安講習3小時。

一名網友昨在《爆廢1公社》社團發文指出，出門時一如往常站在斑馬線等著過馬路，一台機車看到她趕緊急煞，並揮手示意要她先過，機車後方的汽車也嚇到停下來，原PO滿頭霧水指著號誌燈，「不是啊，就紅燈，你們不要那麼緊張嘛！」

許多網友直呼「執法第一天，大家都膽戰心驚」、「因為沒禮讓會開罰6千啊」、「覺得矯枉過正」、「今天騎車出門有感覺大家都很緊張」。甚至有網友調侃，「以前台灣是行人地獄，現在是汽機車地獄，怕死了！」

也有網友質疑原PO「等紅燈為什麼站在斑馬線上」、「妳是不是站到斑馬線，這樣很容易被認為在設局喔」、「因為妳站在斑馬線上，車輛必須禮讓給妳過。」