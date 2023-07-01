午睡對健康究竟是好或壞，一直為科學家關注，根據最新研究，每天定期抽出一段時間小憩有助大腦健康，透過讓大腦長期維持較大的體積，可延緩大腦退化，可能可以預防失智症。研究人員並建議，午睡時間不要超過30分鐘。

根據BBC報導，倫敦大學學院研究團隊發現，若人每天定期抽出時間午睡有助大腦健康，即讓大腦能較長時間地維持較大的體積，相當於延緩老化3~6年。該研究指出，人的大腦會隨年紀增加而萎縮，而午睡可避免大腦萎縮，有助大腦健康，至於能否預防阿茲海默症則還需要更多研究。

研究人員收集英國生物銀行項目的35,000參與者，參與者的年齡在40歲~69 歲間，簡單地比較這些午睡與不午睡者的基因，這項研究發表於《睡眠健康》( Sleep Health ) 雜誌，結果發現，習慣睡午覺者的大腦體積較不睡午覺者，多出15立方公分，相當於差異為大腦在2.6~ 6.5 年間的老化速度。在此研究中，大腦總體積約為1,480 立方公分。

目前醫學界認為，整體大腦健康對於預防失智症很重要，而這種情況與睡眠障礙有關。研究人員認為，隨著時間的推移，睡眠不足會引起人體慢性發炎，並影響腦細胞間的連接，從而傷害大腦健康。研究團隊認為，定期午睡可藉由補償睡眠不足來預防神經退行性病變。

研究團隊表示，對很多人而言，減肥或運動頗為困難，相較下，午睡是相當容易的事情。至於午睡時間長度，科學家建議，民眾小睡時間不要超過半小時。