高雄市32歲洪姓男子，擔任醫療器材製造公司吳姓董事長司機，卻私闖董事長辦公室，偷走保險箱內1178萬多元，再將錢儲值為直播平台的虛擬鑽石，「斗內」自己支持的直播主，甚至將也擔任直播主的女友捧成平台人氣王，氣得董事長將洪男辭退並提告。高等法院高雄分院判洪男2年2個月徒刑，並須賠償1178萬元，可上訴。

根據判洪男身為醫療器材製造公司吳姓董事長司機，平時負責接送董事長上下班及處理公務，發現吳常將辦公室保險箱鑰匙放在車上，因此心生貪念，自2019年2月起，多次趁吳不在辦公室，竊取保險箱內現金，半年得手1178萬3000元。

洪男將竊得的金錢存入銀行帳戶，再轉帳儲值成浪Live直播平台的虛擬鑽石及浪花，用來「斗內」擔任直播主的呂姓女友，及暱稱「水水」、「昱昱」、「蕾蕾」及「黃老板」等直播主，其中包括呂女在內的2名直播主因而衝上人氣金榜。另有直播主收到洪男斗內後，再將領到的禮物轉換成現金回饋給洪男。

吳男後來發現保險箱內現金不翼而飛，查出竟是自己最信任的司機洪男所為，憤而找來洪男、洪父、公司主管對質。原先洪男還騙呂姓女友假造童裝買賣營銷紀錄，企圖掩蓋偷走董事長上千萬元行為，但因說法漏洞百出，被吳一一識破，最後才坦承犯行。

一審法官認為，洪男的月薪所得來看，半年內不可能有上千萬收入，依竊盜罪判刑2年2月，高雄高分院二審則維持原判，並判應賠償吳男1178萬元，可上訴。