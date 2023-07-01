本季首宗重大交易案今（1日）出爐，美西霸主遊騎兵以左投手拉根斯（Cole Ragans）和外野手羅尼卡布瑞拉（Roni Cabrera）作為代價，向皇家換得頂級牛棚好手、火球左投查普曼（Aroldis Chapman），改善他們相對薄弱的牛棚戰力。

效力洋基的最後一個賽季，查普曼無論場內外的表現都讓人不敢恭維，因此皇家只以便宜的1年375萬美元合約價碼簽下他，來到新環境之後，查普曼找回過去頂級終結者身手，31場出賽投了29.1局，防禦率是亮眼的2.45，查普曼上一次繳出2字頭的防禦率，已經得追朔到2019年賽季。

本季遊騎兵團隊攻擊指數0.802、先發投手防禦率3.51都排在全大聯盟第2，唯一破綻就是防禦率來到4.37的牛棚陣容，排在大聯盟倒數第7位，三振率只有23.1%是遊騎兵後援投手無法有效率解決打者的主要原因。查普曼本季三振率高達43.4%，在全大聯盟的後援投手中（投20局以上），只有金鶯守護神菲力克斯包提斯塔（Felix Bautista）的50.3%更高。

遊騎兵今年由史密斯（Will Smith）、史波爾茲（Josh Sborz）和柏克（Brock Burke）組成牛棚勝利方程式，只有史波爾茲1人是右投，查普曼的加入，將讓遊騎兵牛棚相對左傾，不過查普曼本賽季無論對陣左、右打都相當順手，面對左打只有2成11的被打擊率，沒有被敲出長打，對決右打的被打擊率和長打率壓制在1成46、1成83。但查普曼的隱憂就是保送率，有16.4%的機率送打者四顆壞球免費上壘。