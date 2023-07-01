藝人陳建州接連遭大牙及郭源元指控性騷，老婆范瑋琪發聲力挺，除了強調他滴酒不沾，住處也只有一張床之外，更強調懷孕期間只出門過5次，未料說法接連遭到打臉，對此，網紅陳沂忍不住狂酸： 「范建夫妻示範了最完美的公關危機」。

陳沂指出被大牙指控時，因為只有證人沒有證據，陳建州還能夠硬拗沒這件事，不過選擇跟范瑋琪發表聯合聲明，並對大牙進行求償，還矯情表示要把錢捐到婦女團體，這種帶有恐嚇人的聲明，才導致一連串輿論爆發，以及讓郭源元決定發聲控訴，接著老婆范瑋琪提油救火，指出黑人滴酒不沾、懷孕期間只出門五次，以及家裡只有一張床等反駁，全遭網友一一打臉，導致整起事件一發不可收拾。

陳沂表示近來很多網友開始帶風向，強調陳建州熱心公益，但她強調以非公益團體拍攝癌末病童的影像，無疑在消費公益成就善心形象，接著指出過往賣公益T時帳目不清，被抓包將大筆金額收入自己口袋後，就辯稱是預留稅額，如今事隔十幾年依舊沒交代清楚，此外，像是近年罵蘇貞昌狗官，再到後來安博盒子爭議，不難發現夫妻倆一直以來的危機處理都是如此，就是遇到爭議時先行否認，眼看紙包不住火再情緒勒索式道歉，叫大家要保持善良，最後就是裝死假裝事情沒發生過。

對於被問及陳建州是否會出面道歉?陳沂斬釘截鐵表示： 「不會啊」，接著強調即便出面道歉，也會是把風向導向網路霸凌的道歉，最後再把過錯歸給主。

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