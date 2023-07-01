《美麗島電子報》最新總統民調結果顯示，民進黨參選人賴清德以35.9%支持度領先民眾黨參選人柯文哲的28.6%和國民黨參選人侯友宜的17.1%。對此，國民黨前青年部主任陳冠安也曝光一份民眾憤怒指數，指出近期選民對侯友宜的心情憤怒比為1.47%，與賴1.43%相當，低於柯的1.6%。

陳冠安表示，從美麗島民調可以看到和5月底的調查相比，呈現出賴平盤、柯提升、侯下降的情況，但單從民調來看，只能對比兩次時點的支持率變化，並無法判斷具體是在哪段期間影響最多。

陳冠安接著指出，然而從聲量大數據來看，由於侯友宜在6/8至6/19這段期間陷入「政大演講」、「幼兒園餵藥案」和「換侯&老三&民調」等議題中，民眾對其的憤怒數值來到高峰，高達到5.3%、同時期的賴只有1.83%、柯為1.23%。因此很明顯，侯支持率下滑主要是發生在六月中旬。

然而隨著侯友宜經過台大演講表現穩住陣腳，餵藥案情翻轉，陳冠安提到，6月下旬時侯的聲量其實由負轉正，以6/20至6/30這段期間來看，侯的心情憤怒比已經下降到1.47%，與賴1.43%相當，低於柯的1.6%。

陳冠安分析，簡單來說，侯友宜支持率下滑主要發生在六月中旬，而到六月下旬，侯其實已經穩住陣腳，保持不錯的正面聲量水平；且就目前來看，賴柯侯的聲量大致平盤，而柯文哲則因「服貿&太陽花」和「放狗咬人」的討論，負面聲量微幅上升。

除此之外，陳冠安也給出建議，對侯友宜來說，保持目前正面聲量和規模，並透過有利議題帶動，在六月下旬止跌之後，就有可能在七月達到支持率回升的目的。