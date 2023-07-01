前國安會祕書長金溥聰出任國民黨2024總統參選人侯友宜競選辦公室執行長，國民黨前立委林郁方認為是加分的，並強調金溥聰打空戰、前立法院長王金平整合現任及退休立委、地方黨部動員則靠黨主席朱立倫等人，三股力量加起來「贏的機會就很大」。

林郁方昨（6月30日）在政論節目《少康戰情室》中，針對侯友宜選戰進行分析。首先，林郁方認為，金溥聰加入侯陣營是加分的，因為侯友宜最缺空戰，導致抓議題、如何快速回應、如何跟媒體加強聯繫等方面很欠缺，而金溥聰有打空戰經驗，因此這部分由金來主導。

此外，在地方黨部動員的部分，林郁方強調不會有人聽金溥聰的，而這部分得靠中央黨部、黨主席、書記長等人打電話，因這些地方主委是他們任命的。至於現任立委跟退休立委的部分則由王金平來整合。

林郁方強調，這場選戰得陸海空軍全部動員，上述三股力量加起來，贏的機會就很大，而侯友宜自身也要努力拚。