大腸癌已連續15年蟬聯國人新發癌症人數之首，據最新統計，民國109年國內大腸癌發生人數1萬6829人、死亡人數超過6千人。國健署表示，由於大腸癌早期幾乎無症狀，建議50歲以上者每2年進行一次免費的糞便潛血檢查，可降低29%晚期大腸癌發生率，與35%死亡率。

根據國健署統計，民國109年大腸癌新診斷個案有1萬6829人，死亡人數約6000人，由於早期大腸癌幾乎無症狀，因此提醒符合大腸癌篩檢資格的民眾前往進行糞便潛血檢查，找出藏在大腸中的息肉，避免惡化為大腸癌。目前國健署提供50到74歲民眾每2年1次免費的糞便潛血檢查，每2年定期篩檢。

根據過去可降低29%晚期大腸癌發生率，與35%死亡率。中華民國大腸直腸外科醫學會秘書長賴正大表示，糞便潛血檢查為陽性的民眾，最好進行大腸鏡檢查，以利發現大腸息肉，及早切除可減少大腸癌的發生率。

賴正大表示，定期篩檢可降低晚期癌症發生率與死亡率，顯示檢查有其必要性。他並補充，民眾的糞便潛血檢查若為陽性，可得知糞便內有血液，未必代表有息肉，此時可透過大腸鏡進一步確認有無癌前病變，也就是息肉，若有，就可透過大腸鏡及早切除，可大幅降低晚期癌症發生率與死亡率。