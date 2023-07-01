夏天是蚊蟲孳生的季節，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，蚊子會被二氧化碳吸引，因此喜歡在人類的頭部附近飛；另外耳朵附近的皮膚較薄，且有豐富的血液，是蚊子喜愛吸血的部位。黃軒提醒，想要避免被蚊子叮，盡量穿淺色衣服，因為蚊子會被深色物體吸引。

黃軒在臉書發文指出，蚊子總是在人類耳邊嗡嗡作響，因為蚊子的翅膀「每秒拍動500次」產生高頻振動聲，這種聲音的範圍並不大，只有蚊子靠近人類耳邊才能聽到。

為什麼蚊子喜歡在人的耳邊飛？黃軒解釋，因為蚊子會被二氧化碳吸引，人類的頭部附近就是排出二氧化碳最多的地方；另外耳朵附近的皮膚較薄，且有豐富的血液，體溫又高，是蚊子喜歡吸血的部位。

想要避免蚊子在耳邊飛或被叮咬，專家建議穿白色或淺色的衣服，因為蚊子會被深色物體吸引；可以在皮膚上塗抹防蚊液或精油，干擾蚊子的嗅覺；另外避免在清晨或黃昏出門，這2個時段是蚊子最活躍的時間；最後是保持環境整潔，清除家中垃圾或積水，避免蚊子孳生。