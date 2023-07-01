Free agent Kyrie Irving has agreed to a three-year, $126 million contract to return to the Dallas Mavericks, with a player option in third season, @TheAthletic @Stadium learned. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2023

先前還在放話想跟太陽、火箭等隊見面談判的獨行俠後衛厄文，如今確認果然只是拋出煙霧彈罷了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞1日爆料，厄文已經跟獨行俠完成3年1.26億美元續約，其中第三年是球員選項，繼續留在獨行俠跟東契奇磨出更多默契。

從上季備受爭議的結束(因為獨行俠故意放水不想打附加賽)，厄文是否續留獨行俠就相當受到外界關注，甚至謠傳他想要招募詹姆斯，來到獨行俠成為全新三巨頭的震撼消息，事實證明這不可能成真，厄文也只能放出可能跟其它球隊見面的假訊息，卻仍續留達拉斯。

事實上，自從厄文上季從籃網跳槽到獨行俠，獨行俠的戰績不升反降，從原本西區第4，最後落到連附加賽都不能打的西區第11，他跟東契奇同時在場上的戰績，更是難看的4勝12敗，不過看來包含獨行俠老闆庫班在內，都對厄文還是充滿信心。

不得不提的是，厄文目前的經紀人是自己繼母謝特莉亞，隨著厄文順利續約獨行俠，也讓謝特莉亞成為史上首位主導談判且完成合約的黑人女性經紀人，厄文還特別發布推文感謝自己繼母，且肯定她的努力。