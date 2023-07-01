大陸一位媽媽與老公半夜恩愛被女兒撞見，隔天女兒直接問「媽媽，爸爸為什麼半夜壓在你身上？」讓兩人尷尬不已，但媽媽的處理方式卻被全網讚爆，因為媽媽沒有隨便找理由搪塞過去，而是去買了性教育相關的兒童繪本，等女兒下課回家仔細解釋，趁機讓女兒認識男女身體差異，以及身體自主權等重要觀念。

搜狐號《小兔媽媽育兒》分享一則故事，大陸一位媽媽小燕與老公結婚以後，生了一個女兒，夫妻倆感情很好，某次老公出差一周回到家，半夜兩人滾床單忘了鎖門，結果就被半夜起床上廁所的女兒看到。隔天女兒邊吃早餐邊問「媽媽，爸爸為什麼半夜壓在你身上？」讓他們聽了險噴飯。

小燕告訴女兒「整件事說來話長，媽媽需要做一些準備，等你放學再回答你好嗎？」接著她就先送女兒去上課，而她則是到書局購買了兒童性教育相關的繪本。當晚她就藉著繪本教育女兒，並提醒女兒說「身體是自己的，不管是誰都不可以隨便觸碰你的身體，一定要保護好自己。」

搜狐號《小兔媽媽育兒》表示，一般家長被孩子撞見親密行為的時候，大多是隨便找個理由蒙混過去，但這位媽媽展現出超高情商，很值得嘉許，因為她透過偶發的事件，藉機教育女兒性別相關的知識，幫助孩子認識男女身體結構的差異以及身體自主權等概念，學會保護自己、尊重他人，這是很重要的。

搜狐號《小兔媽媽育兒》指出，華人爸媽避而不談性，這不是一個好現象，家長應適當的給孩子性教育。因此面對上述的狀況，建議家長要如實回答孩子的問題，並趁機教育孩子相關的性知識，同時也要讓孩子理解性別差異、身體自主等概念，最後則是要讓孩子逐漸認識到什麼是隱私，尊重他人也保護自己。