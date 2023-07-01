士林地檢署30日陸續起訴「台版柬埔寨」藍道等犯嫌，其中大同分局前寧夏所長葉育忻，膽大包天知法犯法，陸續收了藍道200萬現金、220萬賓士GLC300，以及市值109萬的虛擬幣泰達幣，做為通風報信的酬勞，他更在東窗事發前，把贓款寄快遞給25歲劉姓女密友，還要她幫忙設帳號藏虛擬幣，葉30日被依貪污罪起訴。在召開移審庭時，葉男坦承收賄，法官諭知裁定續押，他當庭痛哭失聲，其委任律師則拍背安慰。

起訴指出，葉育忻有警職身分，明知「藍道」杜承哲經營詐騙集團，去年3月至4月10日，收受藍道贈予的現金、豪車及虛擬幣529萬，暗中提供檢警掌握的詐團成員個資、打詐專案行動細節給對方，交易地點甚至是在所長辦公室、大同分局停車場。

起訴指出，今年4月7日詐團有人被捕，藍道詢問同伙下落，葉竟在派出所辦公室用電腦，製作不實的「士林地方法院交保單」，以Telegram暱稱為「Peanus Huge」的帳號傳送，藍道再傳給未落網的境外共犯，另一帳號「夢遺糟老頭」也用以傳遞查緝情資給詐團。

葉日前在餐會上認識25歲劉女，兩人熟識後，葉以「公務員不便登記在名下」為由，將賓士車過戶給劉，還要劉去開設虛擬幣帳號，再將收賄所得的泰達幣悉數匯入。

藍道4月落網時，葉十分緊張，將家中69萬現金贓款裝進牛奶罐，然後火速快遞寄到劉女住處，劉女幫葉保管，葉除陸續贈送高檔人蔘、水果禮盒給她，另前後給予98萬6000多元的酬勞。

檢方偵結後，依違反貪污治罪條例「違背職務收受賄賂」、個資法、公務員假假借職務上機會非法利用個資罪、洗錢、行使偽造文書、公務員洩漏國防以外秘密將葉育忻起訴，因葉為派出所所長，本應奉公守法為民表率，竟不知知廉潔自持，利用警察職務之便，洩密予詐團並收賄，建請法院量處適當之刑。