藝術家蕭勤於6月30日晚間於高雄辭世，蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴於臉書公佈此消息，並遵蕭勤遺願：不發訃文、不辦公祭、不設靈堂、懇辭花禮，將擇日於基金會辦公室舉行追思會。

根據吳素琴的公告，蕭勤享年90歲。藝評人、策展人，曾著有蕭勤傳記《另類蕭勤》的謝佩霓則指出，蕭勤的上海代理商稱其得年80有8，中間的落差在於蕭勤出生在冬至前，因此吃了冬至湯圓，接著開春後，才滿月的他已然3歲。

謝佩霓指出，蕭勤家世顯赫，父親為上海音樂院創辦人蕭友梅，姑父為前總統府秘書長王世杰，堂姊夫為前中央美術學院院長吳作人，表姐為建築師王秋華。蕭勤出生於上海，為戰後第一代藝術家，東方畫會創始會員「八大響馬」之一，1951年進入台北師範學校（今國立台北教育大學）為其正式習畫的起點，後又隨李仲生習畫。

謝佩霓回顧蕭勤一生，雖然年幼失怙失恃被託孤甚可憐，但慘綠少年之後70載，實在機運暢旺，高光不斷。縱其一生，極盡榮寵，未來理應繼續備極哀榮，為台灣二戰後現代美術史上的精采節點。