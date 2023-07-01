藝人陳建州陸續被大牙、郭源元等人指控性騷，沒想到自稱是黑人前經紀人的網友卻出面護航，除了要求大牙拿出證據說話，還爆料她和許多球員睡過，對此，知名作家苦苓對該人的行徑大感無奈，直接發文狂酸對方。

一名自稱黑人前經紀人的網友，先是發文砲轟大牙「不用拿三流故事來喚醒大家對你的記憶」，接著暗批陳建州本來就會開讓人尷尬的玩笑話，她怎會自認有暗示性的含意，接著加碼爆料：「不要再浪費時間在籃球員身上」，隨後便把該篇PO文刪除，但卻改在IG限動發文：「難道你10年前到處跟球員睡的事我也要拿出來說嗎」，對此，《中時》記者向大牙經紀人詢問此事，對方僅以「鞠躬」的表情符號回覆，並未多做回應。

對此，苦苓指出不論一個人對性行為採取什麼態度(退一萬步說，就算是以出賣肉體維生），任何人都無法強迫其發生性關係的權利，接著強調倘若一個男人連這點基本認知都沒有，還不如為了社會安全早點「被去勢」，接著不忘提醒該名自稱黑人前經紀人的網友：「如果在現場助紂為虐，也算是共犯哦」。

對此，網友紛紛留言：「果然是物以類聚，難怪經紀人也是這種咖小」、「亂開令人不自在的黃色笑話就是性騷擾了，經紀人以為亂開玩笑是每個人都能接受的嗎」、「這前經紀人的想法是哪出了問題 」。

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