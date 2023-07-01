Free agent forward Taurean Prince is finalizing a deal with the Los Angeles Lakers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2023

湖人在今年自由市場開放後接連出現補強動作！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞1日爆料，湖人先跟剛被灰狼釋出的普林斯完成1年450萬美元簽約，接著又跟今年季後賽表現出色的熱火後衛文森完成3年3300萬美元簽約，最後跟八村壘完成3年5100萬美元續約。

普林斯在2016年第12順位被爵士選上，隨即被交易到老鷹，接著待過籃網、騎士、灰狼等隊，最近才遭灰狼裁掉，如今卻被湖人看上簽約，主因在於普林斯是一名相當優秀的3D型球員，除了擁有不錯三分投射能力，防守也算相當強悍，湖人或許算是搶到他們陣容最欠缺的好手。

湖人能夠搶到文森的原因，在於熱火最多只能拿出700萬美元薪資條件，僅管文森上季才領182萬美元，卻在季後賽表現優異，是熱火能夠爆冷闖進總冠軍賽的功臣之一，只是隨著湖人簽下文森，接下來要怎麼處理薛洛德、羅素兩名後衛的去留備受關注。

至於八村壘續留湖人並不意外，畢竟他在今年季後賽表現出色，場均可拿12.2分、3.6籃板，包含投籃命中率5成57、三分命中率4成87、罰球命中率8成82，不過八村壘下季到底該打先發或替補，甚至待在湖人定位如何，目前還充滿變數。