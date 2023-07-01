肌少症是老年失能的兇手，根據國健署統計，台灣65歲以上長者肌少症盛行率男性為23.6％、女性為18.6％，若能及早發現就可及早改善。上醫堂中醫師陳勇齊提供1簡單方式，來快速檢測是否有肌少症情形，即用雙手大拇指和食指在小腿肚最粗的地方圍一個圈，若縫隙很大就要提高警覺。除此，醫師表示，也可透過日常生活觀察來判斷，並列出5個值得留意的狀態，像是樓梯爬2～3階就要休息、行走8公尺需超過10秒鐘。

中醫陳勇齊在臉書粉專「上醫堂中醫診所」發文表示，40歲後每10年會流失約8％的肌肉量，若未盡可能減少肌肉流失，就會逐漸變成肌少症。另外，醫師指出，肌肉流失除了身體退化外，外在原因也會導致，包括慢性病、久病躺床、平時缺少運動及營養不良等。他提醒，當家中長輩因牙齒脫落而不易咀嚼食物、進食量減少或在家中久坐缺少運動，就要觀察是否有肌少症的情形。

至於該如何知道肌少症上身？陳勇齊分享1個簡單的方式來快速檢測，即用雙手的大拇指和食指在小腿肚最粗的地方圍一個圈，觀察圓圈是否有縫隙，若縫隙很大就是警訊。

除此，也能藉由觀察日常生活情況，來判斷是否有肌少症的可能。陳勇齊列出5個值得留意的狀態，分別為行走8公尺需超過10秒鐘；提起4～5公斤物品感到困難；從椅子起身需用手扶著握把或是撐著桌面；無法一次爬10階樓梯，可能爬2～3階就要休息；過去1年內，跌倒次數大於2次以上。

肌少症對生活產生的影響不容小覷，陳勇齊指出，當肌肉量流失，肌耐力也跟著減少，會出現手臂無力無法搬提用品、大腿走路後痠痛使討厭外出走動、平時走路容易跌倒等情況，久而久之容易使生活型態轉為靜態，但其實肌肉越不動越容易退化，形成惡性循環，更會增加長者跌倒風險。