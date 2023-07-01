美國國務院已經同意，可能出售捷克24架F-35A「閃電II」（Lightning II）隱形戰機，同時包括彈藥和相關裝備在內，總價高達56.2 億美元（近1720億台幣）。
綜合外電30日報導，除了F-35A戰機外，美方還將出售25具普惠（Pratt & Whitney）F135發動機、戰機零組件，還有AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）和AIM-9X 「響尾蛇」（Sidewinder）戰術空對空飛彈等武器。
聲明中說，提案的軍售將提升捷克的國防戰力，並藉由防禦現代威脅，加上經常在相關區域刷存在感，以支援北約（NATO）任務。同時聲明中還強調，這不會改變區域的基本軍事平衡。
捷克是北約成員國，並支持烏克蘭反抗俄羅斯侵略。而捷克防長切爾諾霍娃（Jana Černochová）先前已強調，顯然唯有最先進的5代戰機，才能滿足未來戰場上的任務需要。
如今捷克可望加入歐洲其他9國，以及全球17國的行列，為自家空軍選擇F-35戰機。不過，儘管美國國務院點頭，但並未定案，雙方還要繼續為最後的套裝方案協商。美國國務院說，國會仍可能反對交機，同時也沒有透露預計交付的時間。
無論如何，對F-35戰機來說，6月29日的宣布又是一次正面發展，近年來它在競標中所向無敵，從未敗給其他西方戰機。如今有超過120架F-35在歐洲天空飛翔，它們分別屬於美國、丹麥、義大利、荷蘭和英國，而比利時、芬蘭、德國、波蘭和瑞士也都選擇了它，目前正在等待交機。另一方面，據說西班牙和希臘也在評估F-35。
據打造這款戰機的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）預料，到2030年時，歐洲將有500架F-35戰機。而以全球來說，還有7國也採用了F-35，或已下了訂單。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。