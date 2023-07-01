美國國務院已同意出售捷克25架F-35隱形戰機

美國國務院已經同意，可能出售捷克24架F-35A「閃電II」（Lightning II）隱形戰機，同時包括彈藥和相關裝備在內，總價高達56.2 億美元（近1720億台幣）。

綜合外電30日報導，除了F-35A戰機外，美方還將出售25具普惠（Pratt & Whitney）F135發動機、戰機零組件，還有AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）和AIM-9X 「響尾蛇」（Sidewinder）戰術空對空飛彈等武器。

聲明中說，提案的軍售將提升捷克的國防戰力，並藉由防禦現代威脅，加上經常在相關區域刷存在感，以支援北約（NATO）任務。同時聲明中還強調，這不會改變區域的基本軍事平衡。

捷克是北約成員國，並支持烏克蘭反抗俄羅斯侵略。而捷克防長切爾諾霍娃（Jana Černochová）先前已強調，顯然唯有最先進的5代戰機，才能滿足未來戰場上的任務需要。

US State Dept. clears $5.6 billion sale of F-35s for Czech Republichttps://t.co/oviUuS8YY2 pic.twitter.com/rwqM9F2GaO — Defense News (@defense_news) June 30, 2023

如今捷克可望加入歐洲其他9國，以及全球17國的行列，為自家空軍選擇F-35戰機。不過，儘管美國國務院點頭，但並未定案，雙方還要繼續為最後的套裝方案協商。美國國務院說，國會仍可能反對交機，同時也沒有透露預計交付的時間。

無論如何，對F-35戰機來說，6月29日的宣布又是一次正面發展，近年來它在競標中所向無敵，從未敗給其他西方戰機。如今有超過120架F-35在歐洲天空飛翔，它們分別屬於美國、丹麥、義大利、荷蘭和英國，而比利時、芬蘭、德國、波蘭和瑞士也都選擇了它，目前正在等待交機。另一方面，據說西班牙和希臘也在評估F-35。

據打造這款戰機的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）預料，到2030年時，歐洲將有500架F-35戰機。而以全球來說，還有7國也採用了F-35，或已下了訂單。