「黑人」陳建州陷入性騷風波，「范范」范瑋琪發聲明為老公平反，其中她聲稱：孕期只出過5次門、舊家只有一張床、黑人滴酒不沾，被網挖出過往證據打臉，連帶讓范瑋琪上節目《康熙來了》的片段也被挖，小S失望陳建州、范瑋琪求婚不說、訂婚宴沒邀，就連產後第一時間見的是「新姊妹」，范瑋琪解釋不出來，反而嗆：「我跟黑人好像從來沒有看過熙娣幫小孩換尿布」，讓小S氣到發抖。

陳建州、范瑋琪2011年上《康熙來了》接受訪問，小S坦白，她和大S從新聞才得知黑人要求婚，甚至是訂婚宴，范范聲稱「不邀朋友、只邀家人」，但事後卻得知知名經紀人在名單上，小S氣得當場質問，但范瑋琪卻歪頭、支支吾吾答不出來。

另外，在2015年的節目片段中，小S提到，她和大S聽到范瑋琪順利生產，隔天到醫院探望，結果小S難掩失落說，發現她床邊已經圍了一群「新的姊妹淘」，唯一熟識的只有吳佩慈，對此，范瑋琪解釋，由於其中一名好友是親餵母乳，反觀小S生了3個，「我跟黑人好像從來沒有看過熙娣幫小孩換尿布」，一翻話讓小S氣到發抖。

【#ㄎㄧㄤ精彩 969】"銀"色夫妻的真面目 原來黑人沒有要娶范范?!

如今片段被挖出，引發網友留言討論：「總覺得范范從來沒把小S當真閨密」、「心疼S，一直被欺騙，哪有什麼姐妹情」、「S感覺真的有走心」、「小S真心換絕情 范范感覺根本就沒把她當朋友啊」、「直接噴出來小S 從來沒有幫小朋友換過尿布」。

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