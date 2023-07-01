近年人權意識抬頭，全世界開始關注平權問題，但根據《ESPN》報導，PSG總教練加提（Christophe Galtier）因涉嫌種族歧視，他和兒子遭到警方傳喚，隨後被拘留並展開訊問。

加提歧視事件不是在PSG所出現，今年4月法國媒體披露，法甲球隊尼斯前總監佛尼爾（Julian Fournier）曾向俱樂部老闆投訴，2021年加提執教尼斯時因不滿球隊黑人過多，其中更是有一半會在周五參加清真寺的儀式，影響了球隊訓練，加提的兒子就因為此事找上佛尼爾表達不滿，整起事件才爆發出來。

PSG當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）正是黑人球員，當歧視事件遭媒體大肆報導後，加提全盤否認，PSG仍選擇讓他執教到賽季結束，若罪名成立，加提可能將面臨最高3年的刑期和4萬5000歐元罰款的處分。不過加提本來就將在賽季結束後離開PSG，義大利知名記者羅馬諾（Fabrizio Romano）報導，PSG已經找上了恩里克（Luis Enrique）接任總教練，與加提正式解約後，將會官宣恩里克上任。

西甲皇馬邊鋒小維尼修斯（Vinícius Júnior）加入聯賽後，始終飽受球迷以歧視性字眼辱罵，上賽季狀況更加嚴重，場邊觀眾開始以「猴子」來嘲諷小維尼修斯的跳舞慶祝動作，甚至大喊他去死，小維尼修斯也在個人社群媒體表達絕不退縮的意志，「我了解西班牙是充滿種族主義的國家，我雖然有很多路得走，但我非常堅強，我將持續與種族主義鬥爭下去。」