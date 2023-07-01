【旅奇傳媒/編輯部整理】為推廣台灣第一條國家級綠道「淡蘭百年山徑」，每年由北、北、基、宜四縣市輪流主辦淡蘭古道會師活動，今（112）年將由基隆市政府於7月15日 (六)在暖暖國小、舉辦淡蘭百年山徑暖暖徒步走大會師，號召民眾尋訪基隆山林美景，體驗百年山徑亮點。

基隆市政府觀光及城市行銷處郭霽處長表示，基隆暖暖是淡蘭百年山徑北路及中路的起點，市府今年以旅客的角度規劃，推出朝聖輕走、山水健行及暖東健走等3條暖暖徒步走路線，串聯暖暖老街、暖暖商圈、暖暖親水廊帶、暖江橋自行車步道及暖東峽谷步道等淡蘭百年山徑亮點，提供旅客全新、完整的旅遊體驗，帶動旅客深度走訪暖暖，帶動暖暖的旅遊熱潮。

郭霽處長表示，朝聖輕走路線從梁靜茹經典歌曲「暖暖」拍攝地暖暖火車站出發，跨上暖江大橋，環顧橋下基隆河床，除了是全台壺穴密度最高的自然地形，更是基隆河航運終點、淡蘭古道北路與中路的起點，共同見證先民300多年的開拓史。轉進基隆河右岸自行車步道，以懸臂式步道工法進行壺穴保護，也完整串連基隆河瑞芳、暖暖、七堵和汐止河岸空間，形成一個完整的北北基自行車路線，更是淡蘭古道北路起點連接新北瑞芳的最後一哩路，結合了人文景觀、自然生態與歷史文化。

▲暖冬健走山徑路線。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

另外，山水健行路線從暖暖車站拾階而上，來到暖暖老街制高點－金山寺向下眺望，可以飽覽基隆河匯流處、八堵鐵橋、連接台灣東西部鐵路、各省道之匯集點及山巒之美，視野相當開闊，也說明暖暖自古以來就是重要的水陸交通要道。依循路徑來到暖暖百年雙生土地公廟，這裡最特別是全台獨一無二、擁有兩尊土地公，分別掌管西勢溪與東勢溪。

位於廟旁的百年幫浦間，與一旁百年雙龍橋相互呼應，是網美拍照打卡的最佳景點。登上親水吊橋，一同來到暖暖親水公園，區內設有水舞區、噴水池和戲水區，暑假期間更辦理基隆親水季活動，讓小朋友及遊客們盡情玩水，是親子休閒最佳去處。

暖東健走路線暖東峽谷步道為淡蘭百年山徑中路的起點，是民商往來的必經之路，先民踏上淡蘭古道來到暖暖老街交易，故這裡蘊藏豐富的人文歷史與自然景觀，市府更完成暖東峽谷環山遊憩步道改善工程，以手作步道及生態工法的方式，改善環山步道及生態解說指標。

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