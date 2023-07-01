VanVleet lands the first max contract of the summer. https://t.co/dl71Zat5vt — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

今年夏天第一筆頂薪合約就這樣出現了！《ESPN》權威記者沃納洛斯基1日引用王牌經紀人瑞奇保羅說法爆料，前暴龍後衛范維利特將跟火箭簽下3年1.3億美元合約，這份合約除了是今年夏天首筆頂薪合約，也是落選球員史上簽下金額最高的合約。

原本史上落選球員簽下最高金額合約，是由熱火後衛「阿舍哥」鄧肯羅賓生2021年8月跟熱火完成的5年9000萬美元續約，如今卻被范維利特一舉打破歷史紀錄，也證明落選球員有一天也可拿到頂薪合約。

范維利特在2016年參加NBA選秀會，結果以落選收場，隨後加盟暴龍逐漸打出名氣與身手，更在2019年協助暴龍搶下隊史首次總冠軍，2022年也以替補身分進入全明星賽，成為史上第5位入選全明星賽的落選球員。

根據《ESPN》薪資專家馬克斯報導，范維利特這份新合約第一年薪資4080萬美元，第二年4280萬美元，第三年4490萬美元，接下來就看他到火箭之後，能替這支年輕球隊帶來怎樣改變，畢竟火箭上季才拿22勝60敗，跟馬刺並列西區墊底。