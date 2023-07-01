今日起正式近入暑假！臺中市警局為了防制青少年遭受毒害，昨(30)日晚間，動員各分局警力前軮轄區夜店及八大營業場所進行青春專案強勢掃蕩。警方到場時，各夜宴擠滿狂歡男女，警員帶著警犬進入店內一一進行檢查，尤其在酒店及理容KTV、夜店內，成排的女公關及陪酒小姐穿著清涼短裙小禮服接受檢查時，一排雪白美腿成為現場最吸睛的焦點。

臺中市青春專案從7月1日凌晨開跑，臺中市政府警察局局長李文章特於6月30日晚間率領第四分局、少年警察隊、霹靂警力、警犬隊及臺中市政府教育局校外會等人員至南屯KTV、夜店等場所執行擴大臨檢，第四分局分局長李建興並宣示「淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害及擴大預防犯罪宣導」三大目標，向業者及在場民眾宣導遵守保護青少年法令及規定，以確保暑假期間青少年安全活動空間。

警方執行擴檢集合警力及向業者宣導勿容留青少年及違反法令，現場也有警犬協助緝毒。（圖／警方提供）

（影片／警方提供）

青少年暑假期間空閒時間多，學校及家庭監督機會減少，為免青少年尋求好玩、刺激或同儕邀約等因素接觸不明藥物，且新興毒品為化學合成，電子菸多含有毒化學物質，對人體傷害甚鉅，在深夜營業場所更易發生毒品交易或集體吸食情事。有鑑於此，本次專案臨檢亦派出警犬隊及霹靂警力共同執行，藉由警犬的緝毒專業及霹靂小組優勢警力，期能有效阻斷青少年碰觸毒品機會，預防青少年偏差行為與被害，達到全面保護青少年之目的。

臺中市警局局長李文章蒞臨現場視察擴大臨檢勤務。（圖／警方提供）

臺中市政府警察局局長李文章及少年警察隊長高嘉陽親臨現場呼籲，提供「孩子開心、家長放心」的暑假就是市政府及警察局重要的工作，在青春專案執行期間(7月1日0時起至8月31日24時止)除結合各局處及民間力量做好各項安全保護措施，並鼓勵青少年積極參與暑期各項體能、休閒及知識學習活動，警察局也要求各分局依轄區特性，發揮創意自行規劃辦理多元宣導活動，以吸引青少年及學生參加，在此重申青春專案6大宣導主軸：「不深夜遊蕩、不加入幫派、不接觸毒品、不參加詐騙集團、不被色情行業利誘；要強化網路安全觀念。」祝福所有青年學子都能有個充實正向的暑假。