藝人陳建州陸續被大牙、郭源元等人指控性騷，因此發聲明否認犯下狼行，還向大牙提告求償一千萬，引發正反兩派網友隔空交戰，對此，資深媒體人莎莉夫人強調相信兩人說詞，接著點出幾個關鍵點，強調沒有人會拿演藝生涯去賭。

莎莉夫人強調相信大牙及郭源元的說詞，首先，陳建州夫婦共同發出律師函，要求賠償一千萬元，大牙便公開反擊「法院見」，加上描述在香港的事發經過，細節鉅細靡遺，還有工作人員能當證人，至於郭源元3千多字的控訴文，對於細節及感受的描述，絕對只有經歷過權勢性騷擾的人，才能夠清楚傳達出來，光憑以上幾點就足以相信兩人所言不假。

莎莉夫人指出大牙沒必要冒著被提告求償千萬的風險，讓自己成為輿論話題，甚至可能為此丟掉飯碗，更何況陳建州在演藝圈、育樂業及商界人脈，絕對不是輕易惹得起，至於身為「微風女神」的郭源元，集團高層的廖鎮漢及孫芸芸，和S幫關係良好，若敢造假誣陷陳建州，工作鐵定立刻不保，相信她不可能為了力挺大牙賭上自己的全部，因為結局就只有身敗名裂及社s的下場。

對於近來談及相關議題，收到大批網友謾罵訊息，內容不外乎是「不管性騷擾還是性侵未遂，只要拿不出證據，就不該站出來亂咬人、毀人名聲及家庭」、「得理不饒人的潑婦樣，製造仇恨，還裝什麼溫暖中年婦女，妳才是撒旦，真噁心」等，莎莉夫人也向網友喊話：「你可以不選邊站，但請不要一看到有人站出來，就先檢討受害者」，更質問這些人：「當范瑋琪的聲明被一一戳破，為什麼不能批評」。

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