「港車北上」7月1日零時起開始實施，已獲批的香港私家車可經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省。7月1日0時9分，隨著閘門打開，第一輛北上的香港單牌車緩緩駛出口岸。到珠海旅遊的香港市民李先生說，「很開心能成為第一人，真的非常幸運。」計畫旅遊的第一站，是位於金灣的珠海太空中心。

今年是香港回歸26周年，「港車北上」政策正式實施後，成功預約後的香港機動車可經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東。目前香港已有超過1.64萬人登記申請，已完成三輪「港車北上」抽籤，約7700人中籤可遞交申請。

過去香港人出入大陸主要依託公共交通工具，部分居民可駕駛粵港兩地車牌往來廣東，但後者申請門檻高，須滿足投資納稅條件。如今香港居民可自駕私家車進入廣東，大大便利了探親旅行、商務活動。

同時符合條件入境的香港機動車實行「免擔保」政策，車主無須再向大陸海關提供銀行保函等形式擔。保，將有效降低廣大香港居民駕車前往大陸的時間和費用成本

此次「港車北上」，香港車主只要年滿18周歲、持有港澳居民來往內地通行證，本人名下登記持有1輛非營運小型載客汽車，就可以申請，沒有配額限制，沒有投資納稅及特定身份等條件限制。