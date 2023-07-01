直播主「小紅老師」於上月21日指控藝人NONO（陳宣裕）涉嫌性騷、性侵，且受害女性多達25人，並於6月30日已前往台北地方法院正式提告。她除了將受害者詳列表單外，如今，又有一位受害者E小姐出面控訴，她出社會在幕後的第一份工作便遭到NONO性騷，被拒後還對她惡臉相向，讓她怕到離開演藝圈。

小紅老師開戰NONO，並用表單在臉書分享20位受害人經歷，同時再加碼分享E小姐遇到NONO的事，E小姐透露在出社會後的第一份工作是在公關公司上班，由於當時NONO是跨年活動主持人，2人因此有所接觸，沒想到當天收工後，男方竟主動給出房號，並以「要不要來我房間吃泡麵或麵包」為由邀約，過程中NONO不斷私訊騷擾還要E小姐不要客氣，她再三拒絕且忽略，此事才不了了之。

E小姐指出，隔天她與NONO對到眼，但對方疑似惱羞成怒竟回瞪她，似乎在指她很不上道，之後她轉戰電視台節目，只要工作場合接觸到男方，都會覺得噁心，但除RE稿外，她便立刻閃遠保持距離。

然而，E小姐接受《三立新聞網》訪問時透露，擔心受怕的情緒讓她十分煎熬，最後決定離開相關產業，「因為這樣，導致我在演藝圈這塊，不管是幕後工作什麼的，我都有點排斥了」，即使已經遠離這個圈子許久，但E小姐坦言至今仍無法忘懷，同時希望NONO能獲得法律制裁。

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