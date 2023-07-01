復出時間一再延後的紅襪旅美好手張育成，今（1日）第3度展開復健賽，擔任紅襪2A開路先鋒指定打擊，不過4打數沒有出現安打，吞下1次三振，紅襪2A終場6比2擊敗藍鳥2A。

張育成4月下旬因揮棒造成左手腕鉤狀骨骨折，開刀治療後花不到一個月的時間重返賽場，不過在2A進行復健賽時，傷口依然有痠痛現象，休養一個禮拜到3A出賽後，卻又因傷口沒有完全恢復，無奈二度喊卡，這次則是苦等將近1個月，張育成才又重回賽場。

睽違1個月後再次出賽，張育成略顯生疏，首打席敲出中外野飛球出局，3局則吞下揮空三振，第3打席打出捕手上空飛球遭接殺，最後一次打擊機會，張育成敲出左外野飛球出局，總計4打數沒有安打，吞下1K，不過這次張育成打滿整場比賽。

紅襪近期將游擊防區交由新秀大衛漢米爾頓（David Hamilton），但本季他只有1成67打擊率，25次守備機會中出現1次失誤，賀南德茲（Kike Hernandez）只好再次客串幾場游擊防區，先前紅襪才告知他不會再是先發游擊手。