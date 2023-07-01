就總經面，安聯投信台股團隊表示，依照目前所釋出訊息來看，下半年美國聯準會後續仍有升息空間，時間點則取決於經濟數據；隨著升息步調與幅度愈來愈緩和，預期邊際效應也將愈來愈低，料對總經面的影響亦愈趨有限；相對地，市場把目光聚焦在明年是否會成長。另一方面，安聯投信台股團隊表示，由於台美接下來都將迎來大選，各候選人所端出的政策題材，料也將是未來可以關注的方向；例如美國總統拜登日前才宣布計畫斥資420億美元，目標在2030年讓所有美國家庭都能快速上網。

展望下半年，安聯投信台股團隊表示，有鑑於在歷經上半年利率政策、地緣政治、庫存調整與評價面等洗禮，市場把目光重新聚焦在明年是否會成長，總經面能影響市場的地方愈來愈少，反而是包括需求成長力道、政策題材等料都有望成為牽動市場的主要因素。

就布局方向與策略上，安聯投信台股團隊表示，以這波美股漲勢為例，資金高度集中在超大型股，其實可以解讀為：投資人在經濟不確定環境下所做出的確定選擇。拉回到台灣，以此邏輯，未來三到五年有成長優勢、有穩定現金流，以及景氣回來有望優先受惠的族群，都值得伺機布局。就題材方向上，安聯投信台股團隊表示，下半年市場大的主軸方向，大致上仍將延續上半年、AI應用相關與受惠台電標案的儲能電網等兩大主軸，主要是因為這兩大主軸都是明確的、且一定會被需求所帶動、並挹注成長動能。

就機會面，安聯投信台股團隊表示，AI應用正朝多面向發展的態勢，從運算能力到全面整合AI、再到AI投資，幾乎已被視為AI的iPhone時刻來臨；預期這股長期結構式成長趨勢，也將吸引更多金額挹注；現階段最明確的投資機會包含AI 伺服器、雲端平台及可快速將AI融合應用至現有產品中的相關企業，故接下來也可開始關注受惠於AI應用的擴散效應。