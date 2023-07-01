中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會30日晚間的最新例會，釋放出對內外經濟形勢、人民幣匯率、貨幣政策等的最新判斷。在人民幣對美元即期匯率上半年貶值近4.5％的背景下，會議提出，要綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險。

澎湃新聞報導，人行貨幣政策委員會2023年第二季例會於28日召開，在分析國內外經濟金融形勢時，最新例會新提出「外匯市場供求基本平衡，經常帳戶延續穩定順差，外匯儲備充足」的觀點，延續了第一季人民幣匯率雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定，發揮宏觀經濟穩定器功能的表述。

同時，最新例會強調深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，考慮到近期人民幣貶值趨勢有所加快，為防止匯市「羊群效應」聚集，不排除監管層重新引入「逆週期因子」、乃至動用其他匯市調控工具的可能。但這並非是要守住某一個具體點位，而是旨在控制貶值速度，避免市場情緒一邊倒、極端化。

對於國際經濟形勢，在繼續強調通膨處於高位、發達國家央行政策緊縮效應持續顯現，國際金融市場波動加劇的同時，最新例會認為「當前外部環境更趨複雜嚴峻」，並提出「國際經濟貿易投資放緩」。

對於大陸國內經濟形勢，人行認為經濟運行整體回升向好，市場需求穩步恢復，生產供給持續增加，同時新提出「內生動力還不強，需求驅動仍不足」。

貨幣政策方面，最新例會在繼續強調「精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨週期調節」的同時，新提出要「加大逆週期調節力度」。

至於利率政策，基本延續了此前例會的提法，稱要完善市場化利率形成和傳導機制，優化人行政策利率體系，發揮存款利率市場化調整機制重要作用，發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

房地產金融政策方面，對比第一季，本次例會沒有提及「有效防範化解優質頭部房企風險」，強調要因城施策支持剛性和改善性住房需求，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，促進房地產市場平穩健康發展，加快完善住房租賃金融政策體系，推動建立房地產業發展新模式。