法新社報導，這名青少年27日在巴黎郊區因開車拒絕服從路邊攔檢，遭警察開槍射殺。警方霹靂小組等安全部隊今天進駐法國各地，以平息這起槍擊案引發的暴力衝突。

儘管有維安人員進駐，里昂（Lyon）、馬賽（Marseille）與格瑞諾布（Grenoble）這些城市今晚仍發生洗劫事件，一群經常蒙面的暴徒闖入店家搶劫。抗議群眾也放火焚燒車輛與垃圾桶。

法國東部城市史特拉斯堡（Strasbourg）今天在光天化日下也發生洗劫事件，暴徒鎖定蘋果直營店（Apple Store）等店家劫掠。

青少年在深受旅客喜愛的馬賽舊港（Vieux-Port）一帶朝警車丟擲拋射物後，警方動用催淚瓦斯驅散群眾。馬賽市長帕揚（Benoit Payan）呼籲動員增援部隊，稱「洗劫與暴力衝突的場景無法令人接受」。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）說，法國全境今天共有270人遭到逮捕，馬賽今天有8人落網。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在開完歐洲聯盟（EU）峰會後馬上返國主持危機會議，他譴責一些地區「利用一名青少年之死大肆作亂，無法令人接受」。

這波騷亂是因17歲青少年奈爾（Nahel）遭員警射殺而起，再次掀起法國低收入與多民族郊區長期以來對治安與種族形象定性（racial profiling）的不滿。

奈爾的母親穆尼亞（Mounia）告訴法國5台（France 5）：「我不怪警察，我只怪一個人：奪走我兒子性命的那個人。」這是她自兒子遭射殺後首度受訪。

朝她兒子開槍的38歲員警昨天遭到逮捕，並遭控犯下非預謀故意殺人罪。穆尼亞說，這名員警「看到一個阿拉伯臉孔、一個小孩，然後想要奪走他的性命」。

內政部長達馬南說，今天派出的4萬5000名警力中，包括由警察與準軍事警察部隊組成的霹靂小組。他在發給緊急服務部門的公告中說：「接下來幾小時將具決定性。」

法國總理柏納（Elisabeth Borne）也宣布取消演唱會等全國各地的大規模活動。

在前幾晚暴力衝突中受波及的公車與路面電車，已自晚間9時起停止，政府也禁止銷售大型煙火與易燃液體。

馬克宏敦促家長負起責任管束未成年暴徒，因為其中有1/3「很年輕或年紀很小」。他也矢言將與社群媒體合作，以遏阻「模仿式暴力」在TikTok與Snapchat等服務擴散開來。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）今天表示，一名北非裔青少年遭射殺的事件，「是讓這個國家認真解決執法中深層的種族主義與種族歧視問題的時刻」。