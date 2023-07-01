財政部1日公告「重大欠稅案件」名單，共有931件，金額約927.0億元，與2022年相比，件數少了26件、金額減少43.12億元。欠稅大戶名單中，還是以已故黃任中家族欠最多，霸榜逾14年，企業欠稅最多的還是環亞大飯店，同樣也是欠稅14年。

財政部指出，今年件數與金額都減少的主因是，2007年3月5日以後移送執行的陳年欠稅大戶追稅期陸續期滿、欠稅額「一筆勾銷」，去年最有名的是，黃任中的兒子黃若谷積欠的遺產稅加計罰鍰19多億元，就因追稅期已過欠稅額一筆勾銷。

財政部指出，依《稅捐稽徵法》規定，每年7月1日到12月31日要公布個人欠稅1000萬元以上、企業5000萬元以上，揭露欠稅大戶個人姓名或企業負責人名、稅目別、欠稅年度、欠稅額或罰鍰金額。

在個人欠稅大戶名單上，以黃任中積欠綜所稅19.18億元居首位，其次是高雄黃承志家族欠綜所稅和遺產稅15.03億元，第三名是黃任中姐姐夏黃新平欠綜所稅12.54億元，黃任中家族，包含 本人、兩位姐姐，合計欠稅逾46億元，霸榜時間已長達14年以上。

企業欠稅大戶前三名，分別為環亞大飯店積欠營利事業所得稅、營業稅、房屋稅和地價稅共23.98億元；博達科技欠營所稅、營業稅共11.78億元；松竹皇宮大酒店欠營所稅、營業稅共11.52億元，也幾乎是同一批人。

財政部指出，欠稅案的追繳期，是以強制執行啟動來分界，尚未移送執行的案件 ，追繳期是繳納期間屆滿翌日起算5年止；若是已被查獲、移送執行的欠稅案件，追繳期間將延長至最多15年。而2021年立法院修正《稅捐稽徵法》，將2007年3月5日前已移送執行尚未終結的重大欠稅案件執行期間，延長10年至2032年3月4日，要求財政部繼續追下去。