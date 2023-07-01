樂天桃猿繼續補強外援戰力，1日宣布將延攬前日職投手由規（Sato Yoshinori）加盟，成為陣中第5號洋將，他預計在近日抵台再觀察狀況給予定位。

33歲的右投手由規在高中時期就是備受期待的新星，2007年夏季甲子園創下當時高校棒球最快的155公里球速紀錄，同年高中生選秀第一輪加入養樂多，在2010年繳出生涯最優12勝、自責分率3.60。

由規在例行賽投出破當時日本職棒本土球員紀錄的161公里球速，是日本職棒史上首位球速突破160公里的本土選手。

由規在2018年因傷被釋出，2019年和東北樂天金鷲簽下育成選手合約，2021年加盟BC獨立聯盟埼玉武藏熱火熊隊，總計在日本職棒拿下32勝36敗的成績。

桃猿上半季戰績開高走低，昨天擊敗中信兄弟後追上並列第3，在威達爾回鍋韓職斗山熊後，球團繼續尋找新洋投，日前找來道博格，現又補進由規，加上開季就有的雷法、霍爾及豪勁共5人。