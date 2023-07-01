在2023年上半年的最後一個交易日，大陸A股6月30日收紅，主要股指上漲。具有代表性的上證指數上漲0.62％、重返3200點關口。上半年A股整體呈現先揚後抑的震盪格局、累計漲逾3％。展望下半年，伴隨增量穩增長政策發布可期等因素下，A股市場預計也將逐步走強。

根據中新社報導，大陸A古年初市場震盪反彈，滬指一度升破3400點，但進入第2季經濟加上人民幣匯率走弱，市場在5月指數明顯回檔，6月有所好轉，最終滬指再度回到3200點上方。

東莞證券分析師費小平看來，2023年上半年A股震盪有美聯準會升息等外部風險因素的衝擊，也有大陸經濟復甦基礎尚需鞏固等內部因素的影響，導致市場信心不足。

進一步來看，上半年A股指數呈現分化態勢：上證指數相對強勢，創業板指數承壓。上半年的上證指數累計上漲3.65％，深證成指漲幅0.1％，創業板指下跌5.61％。

就具體板塊而言，今年上半年以遊戲板塊表現最為亮眼，上半年累計漲幅逾70％，佔據A股所有行業板塊漲幅的榜首。

展望下半年A股的走勢，費小平認為，一方面市場估值已處於相對低位水準；另一方面隨著增量政策逐步發布，大陸經濟可能在下半年得到進一步改善，加上資本市場有望在長期資金入市等多方面改革，進而帶動市場主體信心回升，加上市場估值和業績的雙雙修復，A股有望迎來震盪反覆後的反彈修復機會。

川財證券分析師張卓然表示，6月的利率下調一定程度上預示大陸官方開始進一步為經濟復甦保駕護航，預計下半年財政、貨幣政策將協調發力，推動經濟進一步復甦，A股市場預計也將逐步走強。