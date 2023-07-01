美國國務院今天公布報告，批評了2021年美軍撤離阿富汗的處理方式，並指現任總統拜登和前總統川普的撤軍決定，對美國支持的阿富汗前政府的生存能力和安全帶來嚴重後果。

法新社報導，美軍2021年8月結束在阿富汗的20年部署後，塔利班（Taliban）戰士迅速奪權，首都喀布爾（Kabul）出現混亂場面，引起各方憤怒，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隨後下令針對此事製作所謂的「行動後檢討報告」（After Action Review）。

這份報告早在1年多前就已完成，但直到今天開始放週末連假才對外公布。報告內容呼籲改革，包括在未來發生危機時指派特定人士負責，並將應急計畫與政治考量分隔開來。

報告指出拜登政府與川普政府在風格上的明顯對比，川普任內的政府機構「相對缺乏」規劃，拜登治下的處理過程則很「緊張」，但拜登很訝異事態發展如此迅速。

報告中的負面調查結果對布林肯也有不良影響，只是沒有直接點名。內容提到，塔利班2021年8月進逼喀布爾時，美國國務院沒有擴大危機管理工作小組，也缺乏一名高階外交人員「來監督危機因應的各個層面」。

報告指出：「若當時指派一名7樓的負責人…本可改善不同工作領域的協調問題」。「7樓」指的是國務院最高樓層，即布林肯和其他高階官員辦公室所在地。

白宮今年4月發表的報告用上了這份檢討報告及五角大廈一份類似研究的內容，但國務院檢討報告裡至關重要的調查結果卻未反映在白宮報告中。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）為拜登的處理方式辯護，她對記者說，「他當時必須做決定」，美國已投入「數十億美元到一場看不到盡頭的戰爭」，拜登「想要喊停，想要終結這件事」。

川普的發言人史帝芬．張（Steven Cheung）透過電子郵件表示：「需要為撤出阿富汗的這場災難負責的只有一個人，那就是拜登。」

白宮的報告實際上把一團亂的撤軍和撤離行動歸咎於川普2020年與塔利班達成撤軍協議後缺乏規劃及陸續裁軍。